Corpo de empresário em SP é encontrado dentro de buraco em local em obras

Foi encontrado o corpo do empresário Adalberto Júnior, de 36 anos, desaparecido desde a sexta (30) após um evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A vítima estava dentro de um buraco estreito em um local isolado e que passa por obras. A polícia ainda não sabe se foi um acidente ou crime. Adalberto vestia apenas uma jaqueta e estava sem os pertences. Ele veio ao Autódromo para participar de um evento de motociclismo. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. A polícia tenta descobrir se a morte foi acidental ou se ele foi vítima de um crime.



