Corpo de gari morto a tiros em briga de trânsito é enterrado em BH; suspeito do crime está preso

Foi enterrado em Belo Horizonte o corpo do gari Laudemir de Souza Fernandes, morto a tiros numa briga de trânsito. O empresário suspeito do assassinato, Renê Junior, teria usado a arma de sua esposa e encontra-se preso pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado. Em depoimento, negou envolvimento no crime. Segundo testemunhas, Renê teria se irritado com o motorista do caminhão de lixo. Os garis ainda tentaram acalmá-lo, mas Renê teria descido do carro armado e fez o disparo contra Laudemir. O empresário foi preso em uma academia e seu carro foi apreendido. Os investigadores aguardam o laudo da perícia para confirmar se a pistola apreendida na casa de Renê foi usada no crime. A arma pertence à sua esposa, que é delegada e já foi ouvida pela Corregedoria da Policia Civil, que também instaurou um inquérito para apurar o caso.



