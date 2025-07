Corpos de crianças podem ter sido enterrados clandestinamente em antigo lar católico na Irlanda

A Irlanda começou a escavação de um terreno que abrigou um antigo lar católico para mães em vulnerabilidade. Investigadores acreditam que os corpos de quase 800 bebês e crianças tenham sido enterrados de forma clandestina. O espaço administrado por freiras católicas funcionou por décadas como abrigo para órfãos e mulheres grávidas, até ser fechado em 1961. No local, as mulheres eram frequentemente separadas à força dos filhos. Alguns bebês foram levados para outros países, mas centenas morreram e os corpos teriam sido descartados.



