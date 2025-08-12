Corregedoria da Câmara amplia prazo para definir punições a deputados que ocuparam plenário

A Corregedoria da Câmara ampliou o prazo para definir as possíveis punições aos deputados que ocuparam o plenário na semana passada. As representações contra os parlamentares chegaram à Corregedoria da casa nesta segunda-feira (11). A Câmara ampliou de 48 horas para 45 dias o prazo para o corregedor, deputado Diego Coronel, definir a pena para cada um dos envolvidos na invasão. Quatorze deputados podem ser suspensos por até seis meses pela ocupação do plenário da Câmara na semana passada. E uma parlamentar pode ser punida por agressão. O prazo foi alterado para que os casos sejam analisados de forma mais detalhada. Agora, a Corregedoria vai notificar os deputados envolvidos para apresentarem suas defesas em cinco dias. Em seguida, essas representações podem ir para o Conselho de Ética. S/ isso acontecer, o processo deve ser longo.



