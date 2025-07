Cortes no orçamento deixam a FAB sem verba para abastecer aeronaves de transporte de autoridades

Os cortes no orçamento de 2025 deixaram a Força Aérea Brasileira sem verba para abastecer as aeronaves de transporte de autoridades. O Ministério da Defesa não se manifestou. O Ministério do Planejamento informou que o descongelamento de mais de R$ 20 bilhões no orçamento, anunciado na terça-feira (22) pelo governo, deve aliviar as necessidades das pastas. Nesta quarta-feira (23), o Ministério da Educação confirmou ter recebido R$ 264 milhões. O valor será destinado à compra de livros de história, geografia e ciências, que havia sido adiada pela falta de recursos. Em nota, o MEC afirma ter sofrido cortes relevantes no orçamento e trabalha para repor esses recursos e garantir a plena execução dos programas de educação.



