Cratera gigante se abre na praia do Atalaia (PA) e assusta moradores e turistas

Uma enorme cratera se abriu na praia do Atalaia, no Pará. Moradores e banhistas registraram o momento em que o buraco de cerca de 900 metros quadrados começou a se formar na areia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum imóvel foi interditado. A prefeitura de Salinópolis disse que vai fazer uma drenagem nesse e em outros pontos para minimizar os impactos. Choveu muito na região nas últimas Semanas o que, segundo especialistas, provocou o fenômeno natural conhecido como "rompimento de dique".



