Crianças de nove anos são punidas por clube na Argentina após tirarem foto com jogador de rival

Na Argentina, seis crianças de nove anos foram punidas pelo clube onde jogam por tirar uma foto com um jogador profissional do maior rival. O caso chegou até o técnico da atual campeã do mundo. A polêmica aconteceu em Rosário, terceira cidade mais populosa do país, depois que atletas do sub-nove do Newell’s Old Boys tiraram uma foto com um ídolo do Rosário Central. A rivalidade entre os clubes é uma das maiores do futebol argentino.



