Criminosos falsificam páginas de leiloeiros credenciados

Criminosos estão se especializando na falsificação de páginas de leiloeiros credenciados. Eles criam sites falsos, copiam selos de autenticidade e até postam reclamações fraudulentas para enganar os compradores. Uma vítima perdeu R$ 200 mil após acreditar em um leilão online com preços abaixo do mercado, mas nunca recebeu o veículo. A recomendação é sempre verificar o site oficial do leiloeiro e se ele está credenciado nos tribunais de justiça e juntas comerciais.



