Criminosos fingem oferecer ajuda humanitária e usam vítimas de enchente em SP como 'laranjas'
Cinco suspeitos foram presos após investigação de fraudes usando dados de vítimas de golpe
Vítimas de uma enchente em São Paulo foram usadas como laranjas de criminosos que fingiam oferecer ajuda humanitária. Com os dados e as fotos dessas pessoas, a quadrilha abriu contas em bancos digitais para lavar dinheiro de golpes na internet.
Em imóveis de luxo, os policiais prenderam cinco suspeitos. A investigação começou depois que uma vítima caiu no chamado golpe das tarefas. A proposta apareceu em um anúncio na internet.
Rastreando contas que receberam o dinheiro, a polícia descobriu transferências para outras contas. E teve uma surpresa: durante uma enchente em 2022 na zona leste da capital, criminosos se passaram por voluntários e ofereceram cestas básicas para os moradores, que sem saber, foram usados como laranjas.
Para receber a ajuda, os moradores do bairro alagado tinham que vir a um bar em uma rua no centro de São Paulo e trazer documentos pessoais. E então eram convencidos a tirar uma foto como identificação. Não sabiam, que os dados e a imagem seriam usados pelos criminosos para a abertura de contas em bancos digitais.
A lavagem do dinheiro era feita por três empresas de fachada e uma de finanças e tecnologia.
