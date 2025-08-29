Criminosos fingem oferecer ajuda humanitária e usam vítimas de enchente em SP como 'laranjas'

Vítimas de uma enchente em São Paulo foram usadas como laranjas de criminosos que fingiam oferecer ajuda humanitária. Com os dados e as fotos dessas pessoas, a quadrilha abriu contas em bancos digitais para lavar dinheiro de golpes na internet.

Em imóveis de luxo, os policiais prenderam cinco suspeitos. A investigação começou depois que uma vítima caiu no chamado golpe das tarefas. A proposta apareceu em um anúncio na internet.

Rastreando contas que receberam o dinheiro, a polícia descobriu transferências para outras contas. E teve uma surpresa: durante uma enchente em 2022 na zona leste da capital, criminosos se passaram por voluntários e ofereceram cestas básicas para os moradores, que sem saber, foram usados como laranjas.

Para receber a ajuda, os moradores do bairro alagado tinham que vir a um bar em uma rua no centro de São Paulo e trazer documentos pessoais. E então eram convencidos a tirar uma foto como identificação. Não sabiam, que os dados e a imagem seriam usados pelos criminosos para a abertura de contas em bancos digitais.

A lavagem do dinheiro era feita por três empresas de fachada e uma de finanças e tecnologia.

