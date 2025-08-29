Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Criminosos fingem oferecer ajuda humanitária e usam vítimas de enchente em SP como 'laranjas'

Cinco suspeitos foram presos após investigação de fraudes usando dados de vítimas de golpe

JR na TV|Do R7

Vítimas de uma enchente em São Paulo foram usadas como laranjas de criminosos que fingiam oferecer ajuda humanitária. Com os dados e as fotos dessas pessoas, a quadrilha abriu contas em bancos digitais para lavar dinheiro de golpes na internet.  

Em imóveis de luxo, os policiais prenderam cinco suspeitos. A investigação começou depois que uma vítima caiu no chamado golpe das tarefas. A proposta apareceu em um anúncio na internet. 

Rastreando contas que receberam o dinheiro, a polícia descobriu transferências para outras contas. E teve uma surpresa: durante uma enchente em 2022 na zona leste da capital, criminosos se passaram por voluntários e ofereceram cestas básicas para os moradores, que sem saber, foram usados como laranjas. 

Para receber a ajuda, os moradores do bairro alagado tinham que vir a um bar em uma rua no centro de São Paulo e trazer documentos pessoais. E então eram convencidos a tirar uma foto como identificação. Não sabiam, que os dados e a imagem seriam usados pelos criminosos para a abertura de contas em bancos digitais. 

A lavagem do dinheiro era feita por três empresas de fachada e uma de finanças e tecnologia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Enchente
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Tecnologia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.