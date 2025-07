Criminosos roubam motos potentes para ostentar em comunidades

Motociclistas fizeram um alerta sobre o roubo de motos. Agora, ladrões têm roubado motos não para venderem as peças, mas para se exibirem. Só no estado de São Paulo, quatro motos são roubadas ou furtadas por hora. De acordo com motociclistas, muitas vezes as motos, principalmente as de alta cilindrada, são levadas para ostentação. Mais de 15 mil motos foram furtadas ou roubadas no estado entre janeiro e maio, o equivalente a 105 ocorrências por dia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!