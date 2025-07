Criminosos se aproveitam de lotação no transporte público para furtar celulares

O transporte público das grandes cidades, com grande volume no fluxo de passageiros, tem se mostrado uma condição perfeita para a ação de criminosos. No estado de São Paulo, o número de roubos e furtos de aparelhos em ônibus, trens e metrô aumentou nos primeiros cinco meses de 2025. Em média, 47 pessoas tiveram o celular levado por dia. Esta prática criminosa cresceu quase 49% no estado. Foram 656 casos entre janeiro e maio, 215 a mais que no mesmo período de 2024, em que o acúmulo foi de 441.



