Criminosos se aproveitam do movimento ao redor de estações de metrô para furtar carros em São Paulo. Na zona leste, uma moradora flagrou dois ladrões e conseguiu impedir que o próprio veículo fosse levado. São ruas tranquilas e de pouco movimento, mas sempre com um detalhe em comum, a quantidade de carros estacionados. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que de janeiro a agosto mais de 46 mil veículos foram furtados em vias públicas do estado de São Paulo.