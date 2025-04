Criminosos sequestram mais oito ônibus no RJ e os usam como barricada contra PMs

Pelo segundo dia seguido, criminosos sequestraram ônibus e interditaram ruas na zona norte do Rio de Janeiro. Nesta sexta (11), oito veículos foram usados como barricadas e atrapalharam a rotina dos cariocas. Os ônibus foram atravessados na pista e interromperam a circulação em uma das principais vias da região. Quem estava a caminho do trabalho ou da escola, nesta manhã, não conseguiu seguir viagem. Treze linhas tiveram que mudar a rota.



