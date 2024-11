Criminosos usam a internet para vender peças de carros e motos sem origem comprovada

Com a ampliação do combate aos desmanches ilegais em São Paulo, criminosos têm utilizado a internet para vender peças de carros e motos sem origem comprovada. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que houve redução de pouco mais de 16,2% nos roubos de veículos nos oito primeiros meses do ano em comparação ao mesmo período do ano passado. No ranking nacional de furtos e roubos a cada 100 mil veículos, o Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar, seguido de Pernambuco e São Paulo.