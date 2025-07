Crise gerada pela derrubada do aumento do IOF é um dos principais temas de debate no Fórum de Lisboa

A crise institucional, provocada pela derrubada do aumento do IOF, se tornou um dos principais temas em debate no Fórum de Lisboa, que reúne autoridades brasileiras na capital portuguesa até sexta-feira (4). A crise entre Congresso e Planalto foi citada em palestras e nos bastidores do evento. O impasse ganhou mais força depois que que o governo judicializou a decisão que revogou o aumento do IOF. O Advogado Geral da União, Jorge Messias, disse que o governo está aberto ao diálogo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defendeu que a decisão sobre o IOF seja feita pelo STF.



