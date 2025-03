Crise política na Turquia: polícia prende cerca de 350 pessoas durante manifestações no país

A crise política continua na Turquia. A polícia prendeu cerca de 350 pessoas durante manifestações no país. Milhares de pessoas foram às ruas em protesto contra a prisão do prefeito de Istambul, acusado de corrupção. Ele é um dos principais opositores do presidente Recep Erdogan. Em Istambul, houve confronto entre manifestantes e policiais. Os agentes usaram spray de pimenta e balas de borracha para conter ou dispersar o tumulto.





