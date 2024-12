Cuba sofre novo apagão na madrugada de quarta (4) após falha no fornecimento de energia

Cuba registrou um novo apagão durante a madrugada devido a uma falha no fornecimento da usina Antonio Guiteras. Milhões de residências ficaram sem eletricidade. A usina foi desligada temporariamente. O governo cubano anunciou que parte do fornecimento foi restabelecido no início da tarde. Este é o terceiro apagão ocorrido em menos de dois meses na ilha, que já enfrenta problemas com sua rede elétrica instável.