Dados de criança de 12 anos teriam sido vazados e usados em golpe em Porto Alegre (RS)

A polícia e a Secretaria de Saúde de Porto Alegre investigam como dados de uma paciente foram usados para aplicar um golpe na família dela. Um suposto médico pediu dinheiro para que a criança fosse transferida de hospital e até inventou um diagnóstico. Um homem fez contato com os familiares da criança, fingindo ser um médico desta instituição. Por telefone, disse que a menina precisava de um leito e serviços particulares, que não eram cobertos pelo SUS. O pai da criança transferiu quase R$ 9 mil para ele. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre afirmou que está apurando internamente o caso. Nenhum paciente do SUS poderá ser cobrado pelo atendimento, essa é uma regra universal, embasada em legislação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!