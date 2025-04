Daniel Noboa é reeleito presidente do Equador e terá que enfrentar avanço do crime organizado

O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi reeleito para um novo mandato de quatro anos. Noboa venceu com mais de 55% dos votos a opositora Luisa González, que ficou com 44%. Líderes internacionais cumprimentaram o atual presidente pela vitória. O americano Donald Trump chamou Noboa de ‘grande líder’. O equatoriano foi eleito para o cargo até 2029, com a promessa de acabar com a crise na segurança pública.



