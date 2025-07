Defesa de Bolsonaro afirma que ex-presidente não descumpriu medidas restritivas impostas por Moraes

A defesa de Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (22) que o ex-presidente não descumpriu as medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os advogados alegaram que Bolsonaro não tinha conhecimento de que estava proibido de conceder entrevistas. No Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Motta proibiu a realização de sessões nas comissões durante o recesso parlamentar. Integrantes do PL queriam fazer reuniões para manter em destaque o apoio a Jair Bolsonaro.



