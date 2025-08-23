Defesa de Bolsonaro presta esclarecimentos sobre supostos descumprimentos de medidas cautelares

Agora há pouco, a defesa de Jair Bolsonaro prestou os esclarecimentos sobre os supostos descumprimentos de medidas cautelares e o risco de fuga para a Argentina apontado pela Polícia Federal. Os advogados do ex-presidente protocolaram a resposta ao ministro Alexandre de Moraes às 19h32. O prazo ia até 20h34. O documento é curto: em 12 páginas, rebate ponto a ponto o relatório da PF. Os advogados de Bolsonaro disseram que o ex-presidente jamais descumpriu medidas cautelares. A defesa afirmou que "o relatório da PF causa espanto e é uma peça política, com o objetivo de desmoralizar um ex-presidente da República”. Sobre o rascunho de pedido de asilo à Argentina, os advogados sustentaram que se tratava apenas de um documento antigo, nunca concretizado e que Bolsonaro sempre cumpriu todas as medidas judiciais, inclusive permanecendo em casa quando determinado o uso de tornozeleira. A defesa criticou a divulgação de conversas privadas e brigas familiares como se fossem elementos de investigação, bem como pediu a reconsideração da decisão de prisão domiciliar. O julgamento de Jair Bolsonaro e de outros sete réus no inquérito da tentativa de golpe de estado começa no dia 2 de setembro.



