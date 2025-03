Defesa questiona confissão de Maicol Sales sobre assassinato da adolescente Vitória

A defesa do homem que confessou ter matado a adolescente Vitória Regina, em São Paulo, vai pedir a anulação do depoimento. Os advogados questionam as declarações dadas à polícia e o fato de a confissão ter acontecido sem a presença deles. Durante a tarde, Maicol Sales dos Santos deixou a carceragem da delegacia de Cajamar (SP) para ser transferido a um centro de detenção provisória em Guarulhos, também na região metropolitana.



