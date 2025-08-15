Defesas do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado entregam alegações finais ao STF

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro negaram todas as acusações e pediram que ele seja absolvido na ação que apura um suposto plano de golpe de Estado. Nas alegações finais a defesa de Bolsonaro também pediu a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. No documento com 197 páginas, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmaram que a "colaboração" de Mauro Cid não pode e não deve ser considerada, tendo em vista que afronta a lei e todos os princípios que norteiam uma colaboração premiada." Os advogados disseram ainda que Mauro Cid não tem credibilidade e negaram que Bolsonaro tenha participado ou organizado qualquer plano contra as instituições. A Procuradoria-Geral da República acusa Bolsonaro de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.



