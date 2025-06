Delegado da PF, Ricardo Andrade Saadi, vai assumir presidência do Coaf em julho

O delegado da Polícia Federal Ricardo Andrade Saadi vai assumir a presidência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, em julho. Saadi foi indicado pelo o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e irá substituir Ricardo Liáo. Saadi tem experiência no combate ao crime organizado e já foi conselheiro do próprio Coaf. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras é responsável por monitorar movimentações suspeitas para prevenir crimes como lavagem de dinheiro e corrupção.



