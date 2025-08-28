Logo R7.com
Deputada Carla Zambelli participa de terceira audiência em tribunal na Itália

Justiça deve decidir sobre pedido de liberdade ou prisão domiciliar até esta quinta-feira (28)

JR na TV|Do R7

A deputada federal Carla Zambelli participou nesta quarta-feira (27) da terceira audiência em um tribunal em Roma, na Itália. A justiça deve se posicionar até quinta-feira (28) sobre o pedido para que ela aguarde o julgamento do processo de extradição em liberdade ou prisão domiciliar.  

A defesa alegou problemas de saúde para a permanência dela na cadeia. A deputada foi condenada a dez anos de prisão e à perda do mandato pela invasão do sistema do conselho nacional de justiça, e a cinco anos e perda do mandato por perseguir armada um homem em São Paulo. 



