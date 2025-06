Desigualdade: fortuna de 1% da população mais rica cresce o equivalente a R$ 186 trilhões

Um relatório divulgado hoje (26) revelou o crescimento da desigualdade no mundo. De acordo com o levantamento, a fortuna de 1% da população rica do planeta cresceu o equivalente a mais de R$ 186 trilhões entre 2015 e 2022. E essa quantia, segundo a pesquisa, seria suficiente para acabar com a pobreza global anual 22 vezes. O cálculo foi feito considerando que seria necessário cerca de R$ 8 trilhões para acabar com a pobreza.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!