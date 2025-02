Dias Toffoli, do STF, anula todos os atos da operação Lava Jato relacionados a Antonio Palocci

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou todos os atos da Operação Lava Jato relacionados ao ex-ministro Antonio Palocci. Toffoli considerou que houve parcialidade nas decisões de Sergio Moro, algo que o ex-juiz sempre negou. Palocci ficou preso de setembro de 2016 a dezembro de 2018, suspeito de receber propina em contratos com o governo.



