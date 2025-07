Diferentes setores da economia tentam se reorganizar depois de anúncio do tarifaço dos EUA

Depois da China, os Estados Unidos são o maior comprador de produtos brasileiros. Os principais que saem do porto de Santos são café, petróleo, suco de laranja, máquinas agrícolas e carnes bovinas. De acordo com a Autoridade Portuária, com a tarifa de 50% haverá uma redução significativa do que é exportado para os EUA. A indústria exportadora de carne bovina fez uma estimativa do que está parado nos portos ou a caminho dos Estados Unidos. São 30 mil toneladas do produto.



