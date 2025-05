Dinheiro esquecido: BC libera resgate automático de R$ 9 bilhões; saiba como consultar

O Banco Central liberou nesta terça-feira (27) o resgate automático para quem tem dinheiro esquecido em instituições financeiras. Os valores serão creditados, via pix, nas contas indicadas. De acordo com o Banco Central, R$ 9 bilhões ainda estão disponíveis para resgate. São valores parados em contas sem movimento, até de quem já morreu. A novidade é o serviço de solicitação automática liberado hoje para os usuários. Para habilitar a opção é preciso acessar o sistema de valores a receber no site do Banco Central com uma conta nível prata ou ouro no 'gov.br'. A solicitação só é válida para pessoas físicas e que tenham uma chave pix vinculada ao CPF. Quem não tem, pode criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação. Se houver algum valor esquecido, o dinheiro será creditado diretamente na conta via pix.



