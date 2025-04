Diretor e ex-diretor-adjunto da Abin prestam depoimento à PF sobre suposta espionagem ilegal

A Polícia Federal ouviu, nesta quinta-feira (17), os depoimentos do atual diretor da Agência Brasileira de Informações, a Abin, Luiz Fernando Corrêa, e do ex-diretor-adjunto, Alessandro Moretti. O inquérito apura um suposto esquema de espionagem ilegal durante o governo de Jair Bolsonaro. Eles são suspeitos de tentativa de obstrução das investigações, além de um suposto ataque hacker a autoridades do Paraguai durante as negociações sobre a renovação do contrato da usina hidrelétrica de Itaipu.



