Diretoria da Fundação Saúde pede demissão após escândalo dos transplantes infectados com HIV no RJ

Toda a diretoria da Fundação Saúde, ligada ao governo do Rio de Janeiro, e responsável pela contratação do laboratório envolvido no caso dos transplantes de órgãos infectados com HIV, pediu demissão. Um dos pacientes contaminados com o vírus foi internado em estado grave no Rio. Ao todo, seis pacientes transplantados foram infectados. No domingo (20), a polícia prendeu a coordenadora do laboratório, Adriana Vargas. Ela foi citada por um dos investigados como sendo a responsável por mudar o protocolo de análise dos testes, que deixou de ser diário e passou a ser semanal.