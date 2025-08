Dívida pública brasileira atinge o equivalente a mais de 70% do PIB em junho

A trajetória de aumento da dívida pública no Brasil preocupa especialistas em finanças públicas. Em junho, o valor chegou a quase R$ 9,4 trilhões, o equivalente a 76,6% do PIB, sendo o maior nível de endividamento entre as economias emergentes. Para reduzir a dívida, especialistas defendem mais controle das despesas, mas também mudanças na forma como o dinheiro público é gasto no país.



