Documentário do PlayPlus mostra como estão Hiroshima e Nagasaki após 80 anos das bombas atômicas

Pão feito com macarrão triturado, filas para buscar comida, exploração do trabalho em seringais no norte do país. Tudo isso aconteceu no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Neste mês de agosto, completa 80 anos dos ataques atômicos ao Japão. O documentário original PlayPlus, Ecos da Segunda Guerra, mostra como estão Hiroshima e Nagasaki. Com o uso da inteligência artificial, fotos antigas ganham vida para ajudar a contar essa história marcante, que mudou o mundo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!