Dois chefes do Comando Vermelho são transferidos de Bangu para penitenciária federal do Paraná

Dois chefes do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, foram transferidos neste sábado (26) de Bangu para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A escolta policial chegou ao complexo da capital carioca nas primeiras horas do dia. O rigoroso esquema de segurança seguiu para o Aeroporto Santos Dumont para o embarque de Luiz Cláudio Machado, o "Marreta", e Aleksandro Rocha da Silva, o "Sam do Caicó". Juntos, os dois somam condenações de quase 300 anos de prisão.



