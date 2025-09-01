Dois policiais são mortos em menos de 12 horas, no Rio de Janeiro

Dois policiais foram mortos em menos de 12 horas, no Rio de Janeiro. Em um dos casos, o agente estava de folga e foi assassinado na frente do filho de dez anos. A investigação busca pistas que levem aos suspeitos que mataram o Polícia Civil, Elber de Freitas Fares, de 50 anos. O inspetor, que estava de folga, foi morto na frente do filho, de dez anos, em Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro.





As câmeras de segurança registraram o momento em que o criminoso se aproxima do carro da policial e faz os disparos. A criança tenta socorrer o pai e é acolhida por pessoas que estavam na rua. Elber foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu.





Já na zona norte do Rio de Janeiro, o policial militar, Anderson de Souza Figueira, morreu, nesta segunda-feira (1º) de manhã, durante uma operação no Complexo do Chapadão. De acordo com a PM, ele foi baleado depois de entrar em uma casa da comunidade. A suspeita é que um dos chefes da facção criminosa estava no imóvel. Dois criminosos também foram atingidos e estão internados sob custódia.





O número de agentes de segurança mortos na região metropolitana do Rio aumentou este ano. Já são 44 vítimas registradas até setembro contra 28 no mesmo período de 2024. Violência que afeta também os parentes das vítimas.

aqui!