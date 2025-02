O dólar fechou hoje abaixo dos R$ 5,70 pela primeira vez desde novembro de 2024. No final do dia, a moeda valia R$ 5,69, com queda de 1,26%. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 2,7%, aos 128 mil pontos.



