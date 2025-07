As discussões sobre as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos voltaram a repercutir no mercado financeiro. O dólar encerrou o dia em alta de 0,99%, cotado a R$ 5,48 centavos. A Bolsa de Valores de São Paulo começou a semana em queda de 1,26%.



