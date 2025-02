Nesta sexta (24), o dólar caiu e chegou a R$ 5,91. Foi a quinta queda seguida da moeda americana. É a menor cotação desde novembro do ano passado. Para o consumidor brasileiro, o reflexo da valorização do real deve aparecer no preço de alimentos que tem cotação em dólar, como trigo, milho e soja, e também nos combustíveis. No entanto, a redução não é imediata.