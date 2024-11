Dom Antônio de Orleans e Bragança, herdeiro da família imperial brasileira, morre aos 74 anos

Nesta sexta (8), morreu, aos 74 anos, Dom Antônio de Orleans e Bragança, herdeiro da família imperial brasileira. Ele estava internado com problemas respiratórios desde julho em um hospital no Rio de Janeiro. O sepultamento será no sábado (9), no mausoléu da família imperial em Vassouras. Dom Antônio de Orleans e Bragança é bisneto da princesa Isabel e tataraneto de Dom Pedro 2º.