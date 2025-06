Domésticas: Mulheres carregam peso físico e emocional ao encararem múltiplas jornadas de trabalho

Um relatório da Organização Internacional do Trabalho em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social mapeou os efeitos da dupla jornada de trabalho na vida das trabalhadoras domésticas do Brasil. Além do desgaste provocado pelos deslocamentos entre trabalho e casa, os esforços físico, mental e emocional dedicados a crianças, idosos e pessoas com deficiência, por exemplo, geram cansaço e estresse. Já as tarefas de limpeza e administração de residências têm consequências também para a saúde física dessas mulheres.



