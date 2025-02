Donald Trump afirma estar confiante sobre as negociações para o fim da guerra na Ucrânia

O presidente norte-americano Donald Trump disse estar confiante sobre as negociações para o fim da guerra na Ucrânia. Ele afirmou que a Rússia quer acabar com o que ele chama de “barbárie” e lembrou que milhares de soldados morreram na guerra, de ambos os lados.



