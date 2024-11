Donald Trump anuncia mais uma série de nomes que farão parte do novo governo

Donald Trump anunciou a Conselheira Política Brooke Rollins como Secretária da Agricultura. Scott Bessent foi escolhido para secretário do Tesouro, em uma das nomeações mais aguardadas. Menos de 20 dias depois da confirmação da vitória republicana nas eleições, Donald Trump já confirmou todos os cargos-chave que formam o gabinete do presidente. As nomeações precisam ser aprovadas pelo Senado.