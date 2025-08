Donald Trump assina confirmação de tarifas globais com aumentos consideráveis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a confirmação das tarifas globais com aumentos consideráveis. Entre as taxas estão 41% para a Síria, por exemplo, 39% para a Suíça, 30% para a África do Sul, 15% para a Venezuela, mas o Brasil, apesar de ter 700 produtos que ficaram de fora, ficou com a maior taxa, 50%.



