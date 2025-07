Donald Trump deve visitar área atingida pelas enchentes nos Estados Unidos na sexta-feira (11)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai visitar a área atingida pelas enchentes no Texas na sexta-feira (4). O número de mortos chegou a 105 e ainda há mais de 20 pessoas desaparecidas, incluindo crianças. Nesta terça-feira (8), o governo confirmou que resgatistas do México também se juntaram à força tarefa.



