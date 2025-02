Donald Trump discursa para apoiadores em ginásio de Washington (EUA)

O presidente Donald Trump ainda discursa para apoiadores em um ginásio de Washington (EUA) na noite desta segunda (20). O local escolhido por Trump para o encontro foi a arena Capital One. Ele voltou a falar a respeito da era de ouro americana que, segundo ele, começa agora. O novo presidente disse também que vai perdoar os invasores do Capitólio em 06 de janeiro de 2021. Ouça a um trecho do discurso.