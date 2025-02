Donald Trump e primeiro-ministro da Índia se reúnem e debatem acordos comerciais

O presidente Donald Trump se encontrou nesta quinta (13) com o primeiro-ministro da Índia. Trump disse que a reunião vai render acordos comerciais para os Estados Unidos. A Índia é a quinta maior economia do mundo. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi é o quarto líder estrangeiro a visitar o presidente Donald Trump desde que ele reassumiu o governo.



