Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem no Alasca para discutir situação da Ucrânia

Presidentes dos EUA e Rússia confirmam avanços nas negociações, mas sem acordo definitivo

JR na TV|Do R7

Os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin estão reunidos agora no Alasca para um encontro histórico. O mundo inteiro acompanha essa reunião com muita expectativa porque as negociações podem selar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. A comitiva presidencial dos Estados Unidos deixou Washington nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15).

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Donald Trump
  • Guerra
  • Novo
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Rússia
  • Ucrânia
  • Vladimir Putin

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.