Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem no Alasca para discutir situação da Ucrânia

Os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin estão reunidos agora no Alasca para um encontro histórico. O mundo inteiro acompanha essa reunião com muita expectativa porque as negociações podem selar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. A comitiva presidencial dos Estados Unidos deixou Washington nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15).



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!