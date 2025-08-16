Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem no Alasca para discutir situação da Ucrânia
Presidentes dos EUA e Rússia confirmam avanços nas negociações, mas sem acordo definitivo
Os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin estão reunidos agora no Alasca para um encontro histórico. O mundo inteiro acompanha essa reunião com muita expectativa porque as negociações podem selar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. A comitiva presidencial dos Estados Unidos deixou Washington nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15).
