O bilionário Elon Musk, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, falou, pela primeira vez, com a imprensa na Casa Branca. O empresário se reuniu com Donald Trump e, em coletiva de imprensa, disse que trabalha para fazer mais cortes de gastos no governo e que, se isso não for feito, o país irá à falência.