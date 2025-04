Donald Trump recebe na Casa Branca a primeira-ministra da Itália nesta quinta-feira (17)

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu nesta quinta-feira (17), na Casa Branca, a primeira-ministra da Itália. A União Europeia quer negociar as tarifas de importação com o governo americano. A premiê Giorgia Meloni é vista como uma ponte entre os Estados Unidos e a União Europeia. Ela tem um bom relacionamento com o presidente Donald Trump. E na reunião desta quinta-feira os dois demonstraram confiança em um acordo comercial.



