Dorival Júnior estreia como técnico do Corinthians nesta quarta (30)

O novo técnico do Timão, Dorival Júnior, foi apresentado, nesta terça-feira (29), depois de longas negociações. Será o primeiro trabalho de Dorival, depois da demissão da seleção brasileira. Amanhã (30), o Corinthians estreia pela Copa do Brasil. Já no Santos, Cléber Xavier comandou o treino de hoje (29), mas a apresentação oficial deve ser amanhã (30). Enquanto busca um novo treinador, o Vasco vai ter um rosto conhecido da torcida no banco de reservas. O ex-jogador Felipe vai comandar a equipe contra o Operário, pela Copa do Brasil.



